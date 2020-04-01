تركيا ترسل طائرة مساعدات طبية إلى إسبانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، وصول طائرة عسكرية تابعة لها محملة بالمساعدات الطبية، إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، فإن الطائرة العسكرية المحملة بالمساعدات الطبية لإسبانيا، هبطت في العاصمة مدريد في إطار، مكافحة فيروس كورونا

وصباح الأربعاء، أقلعت الطائرة من مطار "أتيمسكوت" العسكري في العاصمة أنقرة متجهة نحو إسبانيا وإيطاليا الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

وتضمنت المساعدات آلاف المستلزمات الطبية مثل الأقنعة، والملابس الواقعية، ومواد التعقيم السائلة المضادة للجراثيم جميعها أنتجت بإمكانات وطنية في مصانع وزارة الدفاع، ومؤسسة تصنيع الآلات والمواد الكيمياوية.

وكُتب على صناديق المساعدات باللغتين الإيطالية والإسبانية، مقولة جلال الدين الرومي "هناك الكثير من الآمال وراء اليأس، وهناك العديد من الشموس وراء الظلمة"، إلى جانب عبارة "من تركيا مع الحب إلى الشعب الإسباني".

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 872 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا، فيما تعافى أكثر من 184 ألفا.