طائرة عسكرية تركية محملة بالمساعدات الطبية تتجه نحو إسبانيا وإيطاليا

أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى إسبانيا وإيطاليا اللتان تشهدان أكبر ضرر من جائحة فيروس كورونا، وأصبحتا بؤرة للفيروس في قارة أوروبا.

وصباح الأربعاء أقلعت طائرة شحن عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية من مطار "أتيمسكوت" العسكري في العاصمة التركية أنقرة متجهة نحو إسبانيا وإيطاليا الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

وتتضمن المساعدات، آلاف المستلزمات الطبية مثل أقنعة، وملابس واقعية، ومواد تعقيم سائلة مضادة للجراثيم أنتجت بالإمكانات الوطنية التركية في مصانع وزارة الدفاع، ومؤسسة تصنيع الآلات والمواد الكيمياوية.

وكُتب على صناديق المساعدات باللغتين الإيطالية والإسبانية، مقولة جلال الدين الرومي "هناك الكثير من الآمال وراء اليأس، وهناك العديد من الشموس وراء الظلمة"، إلى جانب عبارة "من تركيا مع الحب إلى الشعب الإسباني ".

ومن المتوقع أن تحط الطائرة المحملة بالمساعدات في إسبانيا أولاً ثم ستتجه إلى إيطاليا.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 42 ألفًا، وتعافى أكثر من 178 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.