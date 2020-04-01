علماء أتراك يطورون عقاراً يمنع كوفيد-19 من التكاثر في الجسم البشري

مع انكباب العلماء المحموم في معظم دول العالم في العمل للتوصل إلى لقاح أو دواء لعلاج كوفيد-19، قالت مجموعة من العلماء في جامعة "بيلكنت" Bilkent التركية إنهم يعملون على دواء من شأنه أن يوقف تكاثر فيروس كورونا المستجد في جسم المريض.

وفي حديثه لوكالة أناضول يوم الثلاثاء، قال الأستاذ المساعد "أورارتو شيكر" إنه يعمل مع فريقه على تطوير دواء جديد يمكن أن يمنع تكاثر الفيروس التاجي (كورونا) داخل المضيف البشري عن طريق منع نسخ البروتين الذي يتألف منه جوهر الفيروس.

وأوضح البروفيسور أن فيروس كورونا المستجد يتكاثر عن طريق استنساخ بروتين خاص به، يسمح له بمهاجمة الخلايا البشرية وجعلها تنتج المزيد منه وهو بالتالي هدف معظم أبحاث اللقاحات والعقاقير. ويتم استهداف هذا "البروتين" والبروتينات المماثلة ببروتينات أخرى ينتجها العلماء في المختبرات.

وقال "شيكر" إن فريقه تمكن من إنتاج اثنين من البروتينات الصنعية حتى الآن، ويخطط للاستفادة من بروتين آخر تم تطويره لعقار ضد الحمى النزفية "CCHF" الناجمة عن فيروس مشابه.

وأكد أن اختبار الدواء على البشر سيكون متاحاً بمجرد اكتمال التطور قبل السريري له وهو عملية جمع البيانات عن السلامة والجدوى، على مدى 6-9 أشهر مقبلة.

وأضاف: "نحن نعمل ليل نهار لتقصير وقت تطوير الدواء والتقدم بشكل أسرع. ومع استمرار تفشي كوفيد-19، من الواضح أننا بحاجة إلى دواء ضده".