أردوغان وعقيلته يعزيان أسرة الطبيب التركي الذي تُوفي بكورونا

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه لأسرة الطبيب البروفيسور جميل طاشجي أوغلو، الذي توفي الأربعاء نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بعد أن شخّص أول إصابة بالوباء في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، أن أردوغان قدم التعازي هاتفيا بزوجة الطبيب "ديدم طاشجي أوغلو".

وتمنى الرئيس التركي من الله الرحمة للفقيد، والصبر والسلوان لعائلته.

بدورها، بعثت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، رسالة تعزية لعائلة الفقيد، معربة عن حزنها الشديد لوفاة طاشجي أوغلو.

وقالت: "سنذكر دائما الطبيب الذي فقد حياته أثناء إنقاذ حياة الآخرين، بالاحترام والخير والدعاء".

وتابعت: "لقد ساهم البروفيسور طاشجي أوغلو في شفاء آلاف المرضى حتى اليوم، وفي تعليم وتدريب آلاف الطلاب".

وأضافت: "نتمنى من الله الرحمة له ونقدم تعازينا لعائلته وأصدقائه وطلابه وجميع العاملين في القطاع الصحي والشعب التركي".

ونعت تركيا طبيبها البروفيسور جميل طاشجي أوغلو، الذي توفي الأربعاء نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بعد أن شخّص أول إصابة بالوباء في البلاد.

وبات طاشجي أوغلو، المختص بقسم الداخلية، أول طبيب تفقده تركيا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ونُقل الطبيب التركي إلى مستشفى كلية الطب التابع لجامعة إسطنبول، في 16 مارس/ آذار الماضي، بعد ظهور أعراض كورونا عليه، ثم خضع بعدها بيومين للعناية المركزة.

ورغم مواصلة معالجته من قبل كادر أطباء متخصص، إلا أن طاشجي أوغلو، فارق الحياة في 1 أبريل/ نيسان الجاري، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وكان طاشجي أوغلو، يحظى بشعبية بين زملائه في العمل والمرضى الذين كان يعتني بهم، لدرجة أنه كان يلقّب بـ "طبيب الأطباء".

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 950 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 48 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 202 ألفا.