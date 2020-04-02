تركيا.. تبرعات حملة التضامن الوطني تخطت 846 مليون ليرة

أعلنت الرئاسة التركية، الخميس، أن تبرعات حملة التضامن الوطني لمساعدة متضرري كورونا، تخطت 846 مليون ليرة تركية (130 مليون دولار).

جاء ذلك في تغريدة نشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على موقع تويتر.

وأضافت: "يواصل شعبنا دعمه الكامل في إطار حملة التضامن الوطني، ولقد وصلت قيمة تبرعات الحملة لمساعدة متضرري كورونا إلى 846 مليونا و606 آلاف و155 ليرة".

والاثنين، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، إطلاق حملة تضامن وطنية لمساعدة المتضررين اقتصاديا من انتشار كورونا، وافتتحها متبرعًا براتبه الشخصي لمدة 7 أشهر قادمة.

ولاقت الحملة تفاعلا كبيرا من مختلف الأوساط الاقتصادية والسياسية وغيرها، وسارعت العديد من المؤسسات والشركات والمسؤولين ورجال الأعمال، إلى التبرع للحملة.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 18 ألفا و135.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا مليون شخصا حول العالم، توفي منهم نحو 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 210 آلاف.