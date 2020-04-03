أردوغان يعلن فرض عزل على 31 ولاية في تركيا وحظر تجول على من دون سن الـ20

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض عزل على 31 ولاية تركية بمنع السفر منها وإليها في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد-19

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن تركيا تواصل اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الوباء

وأعلن أردوغان عدة تدابير إضافية يتم تطبيقها اعتباراً من الغد للحد من انتشار الوباء منها

فرض حظر تجوال على من هم دون سن العشرين مع استمرار تطبيق الحظر المفروض سابقاً على من هم فوق سن الـ65

وضع الكمامات إجباري في أماكن الازدحام لا سيما الأسواق والمحال التجارية.

عدم السماح للتجمعات في الأماكن المفتوحة بما فيها الشوارع.

وأشار أردوغان إلى أنه سيتم فرض عقوبات إدارية وقضائية دون تردد على مخالفي التحذيرات.

ولفت إلى أن قرابة 304 آلاف شخص ومؤسسة شاركوا في حملة التضامن الوطني لمساعدة متضرري كورونا، وبلغت تبرعاتهم مليارا و61 مليون ليرة في اليوم الثالث من انطلاقها.

وأوضح أردوغان، أن حكومته ستطلق اسم البروفسور جميل طاشجي أوغلو، المتوفى نتيجة إصابته بكورونا، على مستشفى "أوق ميداني" للتعليم والبحث بمدينة إسطنبول.

وقال إن "عودة الحياة إلى طبيعتها في وطننا بأيدي 83 مليونا، وكلما اتبعنا القواعد بشكل أفضل، تحكّمنا في مسار تفشي الفيروس، ومن ثم القضاء عليه".

ولفت الرئيس التركي، إلى أن بلاده عاقت دخول الفيروس إليها عبر اتخاذها جميع التدابير اللازمة منذ البداية، وفقا للبيانات المتوافرة.

كما أن تركيا تواصل مكافحة الفيروس بحزم، معربا عن أمله أن يطبق جميع أبناء الشعب الحجر الصحي الذاتي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه، ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 425، بعد تسجيل 69 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.