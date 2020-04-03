تركيا تجلي 343 مواطنا من الكويت

أجلت السلطات التركية، الجمعة، 343 عاملا تركيا من الكويت، ليبدأ إخضاعهم للحجر الصحي مدة 14 يوما.

وجرت عملية الإجلاء بالتنسيق بين نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، وكل من وزارات الخارجية، والداخلية، والصحة، والمواصلات والبنية التحتية.

وعقب وصول الطائرة التي تحمل العمال الأتراك إلى مطار أوردو-غيرسون (شمال)، جرى قياس درجات حرارتهم، وتعقيم ملابسهم وأمتعتهم.

واستقل العمال حافلات قلتهم إلى ولايتي طرابزون وغيرسون، حيث سيخضعون للحجر الصحي مدة 14 يوما.

يُذكر أن السلطات التركية، أجلت من الكويت الخميس، 301 من العمال الأتراك، وبدأت إخضاعهم للحجر الصحي.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 18 ألفا و135 حالة.

وحتى ظهر الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و30 ألفا، توفي منهم أكثر من 54 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 219 ألفاً.