شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية التركية توقع عقود طلبات جديدة بـ 320 مليون دولار

تمكنت شركة "أسيلسان" عملاق الصناعات الدفاعية التركية، التي أنهت العام الماضي بنتائج مالية جيدة، من الاستمرار في النمو في الأشهر الأولى من عام 2020 بالرغم من الظروف العالمية السلبية التي نجمت عن انتشار كوفيد-19، حيث حصلت على أكثر من 320 مليون دولار لقاء الطلبات الجديدة.

وقال "خلوق غورغون" رئيس الشركة في بيان صحفي يوم الخميس إن الشركة "واصلت نموها بقوة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020".

وأشار "غورغون" إلى أن "أسيلسان" ستواصل هذا العام دعم طاقتها الإنتاجية وأنشطتها البحثية والتطويرية بموارد مالية قوية، كما فعلت في عام 2019.

وشدد على أن جائحة الفيروس المستجد كشفت عن "هشاشة سلاسل الإنتاج والتوريد على نطاق عالمي"، مضيفاً: "لقد صممت شركة أسيلسان نظام التوريد الخاص بها من خلال التنبؤ بسيناريوهات الأزمات المحتملة".

وأكد أن نجاح الشركة الحالي هو نتيجة جهود التأميم والتوطين التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان وبدأها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأشار "غورغون" إلى أن أكثر من 5000 من موردي الشركة هم الآن من الشركات المحلية وأن "نسبة منتجات تلك الشركات من منتجات أسيلسان وصلت إلى مستويات عالية جداً".

وفي نظرة تفاؤلية طامحة، قال "غورغون" إن استبدال مشتريات بعض المواد المحدودة من دول الشرق الأقصى بمنتجات محلية وارد جداً وقد يكون في زمن قصير، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من أية اضطرابات في سلسلة التوريد، مضيفاً أن شركة "أسيلسان" تعمل بمخزون احتياطي من المواد الأولية بسبب الطبيعة الاستراتيجية لمنتجاتها.

وختم حديثه قائلاً: "لن يتأثر إنتاجنا بمشاكل العرض المحتملة في المستقبل القريب".

و"أسيلسان" هي أكبر شركة تعهدات دفاعية في تركيا، وهي من بين أكبر 100 شركة دفاعات في العالم.