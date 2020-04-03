مسن تركي يبلغ 84 عاماً يتغلب على كورونا وسط تصفيق الكوادر الطبية

وسط تصفيق الكوادر الطبية، خرج "ولي سوان" البالغ من العمر 84 عاما، من مستشفى بولاية إزمير، الجمعة، كان يتلقى الرعاية الصحية فيه 8 أيام جراء إصابته بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتائج تحاليله سلبية.

ونقل سوان، الذي كان يقيم في مأوى للعجزة بإزمير، إلى مستشفى بورنوفا توركان أوزيلهان الحكومي، بعد ارتفاع درجة حرارة جسمه قبل 8 أيام.

وأظهرت نتائج التحاليل حينها إصابته بكورونا حيث جاءت إيجابية.

وبعد خضوعه للرعاية الصحية، أجري له اختباران آخران جاءت نتائجهما سلبية، فتقرر تخريجه من المستشفى.

وقال سوان: "عملت الكوادر الطبية في المستشفى بجد لاستعادة عافيتي، أشكرهم جزيل الشكر، غادرت وسط التصفيق، تأثرت كثيرا بذلك".

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و56 ألف شخص، توفي منهم نحو 56 ألفا، فيما تعافى حوالي 224 ألفا.