وزارة الدفاع التركية: تحييد 24 إرهابياً حاولوا التسلل إلى "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 24 عنصرا من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، لدى محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، صباح السبت، إن قوات المهام الخاصة التركية "الكوماندور" نفذت عملية لإحباط محاولة تسلل عناصر المنظمة الإرهابية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية نبع السلام.

وأضافت أن الجيش التركي تمكن خلال العملية من تحييد 24 إرهابيا من المنظمة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات؛ لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.