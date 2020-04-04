مرسين تُسعد أطفالها بمهرجين يجولون الشوارع

كافأ مختار أحد الأحياء بولاية مرسين جنوب تركيا، الأطفال الملتزمين بالبقاء في المنازل بسبب كورونا، من خلال تنظيم فعالية بمشاركة مهرجين، بهدف بث السعادة والفرح في نفوسهم، وتشجعيهم على مواصلة التزام المنازل.

وفي هذا الإطار، شكّل مختار حي "نصراتية" محمد ديندار، فريقا، للقضاء على الملل الحاصل عند معظم الأطفال جراء عدم الخروج من المنزل، وزرع البهجة لديهم.

وزوّد المختار سيارته الخاصة بنظام صوتي ضخم، وآلة لفقاعات الصابون، وبدأ يجول شوارع الحي برفقة المهرجين.

وأخذ المهرجون يغنون ويرقصون لتسلية الأطفال الذين خرجوا لمشاهدة العرض إلى الشرفات والنوافذ، في حين أهدى متطوعون في فريق المختار للأطفال قصصا ومجموعات التلوين.

وقال المختار ديندار، إنه نظم هذه الفعالية لزرع البسمة لدى الأطفال، لكون معظمهم يتمتع بحالة نفسية سيئة مؤخرا بسبب فيروس كورونا.

وحتّى صباح السبت، تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا"، حول العالم مليونا و130 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 60 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".