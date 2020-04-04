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وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 501 وزيادة ملحوظة في أعداد المتعافين

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 04.04.2020 20:35
آخر تحديث في 05.04.2020 00:29
وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 501 وزيادة ملحوظة في أعداد المتعافين

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ارتفاع عدد الوفيات بسبب وباء كورونا المستجد كوفيد-19 إلى 501 بعد تسجيل 76 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأعلن قوجه في تغريدة بحسابه الرسمي تسجيل ثلاثة آلاف و13 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 23 ألفا و934 حالة

وأشار قوجه إلى أن عدد حالات الكشف خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بلغ 19 ألفا و664 ما يشكل 12,18 في المئة من إجمالي أعداد الكشف التي تم إجراؤها حتى الآن.

وأشار قوجه إلى وجود زيادة ملحوظة في عدد المتعافين حيث بلغ خلال الأربع والعشرين ساعة 302 حالة ما يرفع حصيلة المتعافين من الوباء إلى 786 حالة

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