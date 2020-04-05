أنقرة تنجح في إجلاء 1635 شخصا من رعاياها العالقين في الجزائر

أعلن مساعد وزير الخارجية التركية، ياووز سليم كيران، إجلاء 1635 مواطنا تركيا كانوا عالقين في الجزائر، بسبب توقف الرحلات الجوية في إطار التدابير المتخذة ضد وباء كورونا.



جاء ذلك في تغريدة على تويتر الأحد، حول عملية إجلاء الأتراك الراغبين في العودة إلى بلادهم من الجزائر، أعرب فيها عن شكره للمعنيين الذين ساهموا في تنظيم العملية.



وتقدم كيران بالشكر إلى سفيرة تركيا لدى الجزائر، ماهينور أوزدمير غوكطاش، والقائمين على الخطوط الجوية التركية.



وأكد المسؤول التركي اتمام إجلاء 1635 مواطنا تركيا كانوا عالقين في الجزائر.



ومن المقرر إخضاع المواطنين الأتراك القادمين من الجزائر، للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

والثلاثاء، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على الشروع في إجلاء الرعايا العالقين في كلا البلدين ابتداء من الجمعة.