ارتفاع عدد وفيات كورونا في تركيا إلى 574 وعدد المتعافين يتجاوز الألف

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ارتفاع عدد الوفيات بسبب وباء كورونا المستجد كوفيد-19 إلى 574 بعد تسجيل 73 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأعلن قوجه في تغريدة بحسابه الرسمي تسجيل ثلاثة آلاف و135 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 27 ألفا و69 حالة

وأشار قوجه إلى أن عدد حالات الكشف خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بلغ 20 ألفا و65 ، وإلى أن إجمالي عدد حالات الكشف حتى اليوم بلغ 181 ألفا و445

وأشار قوجه إلى أن عدد المتعافين بلغ خلال الأربع والعشرين ساعة 256 حالة ما يرفع حصيلة المتعافين من الوباء إلى ألف و42 حالة.