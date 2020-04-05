وزارة الصحة التركية ترسل كمامات طبية مجانية لمنازل المواطنين

أعلن رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اعتزام وزارة الصحة، إرسال كمامات طبية إلى أفراد الشعب، ممن تراوح أعمارهم بين 20 – 65 عاماً.

وقال ألطون في تغريدة نشرها عبر تويتر، إن "هذه الخطوة تأتي بتعليمات من رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، وبالتعاون بين وزارتي الصحة والمواصلات والبنية التحتية التركيتين".

وأضاف: "على الراغبين في الحصول على كمامات طبية، ملء الاستمارة الموجودة على الموقع الإلكتروني https://maske.epttavm.com، لتصل بعد ذلك إلى مكان إقامته، 5 كمامات أسبوعياً".

وأشار إلى أن الكمامات ستصل إلى المواطنين، مجاناً عبر مؤسسة البريد التركية "بي تي تي – PTT".

وشدد ألطون على أن "هذه الخدمة غير متاحة لمن أعمارهم دون سن الـ 20، أو فوق سن الـ 65، نظراً إلى فرض السلطات قيوداً على خروجهم من منازلهم، في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا".

وقبل أيام، صدر مرسوم عن الرئاسة التركية يقضي بإلزام المواطنين، ارتداء الكمامات الطبية في أماكن التجمعات، لمنع انتشار كورونا.

ومساء الأحد، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، ارتفاع عدد الإصابات في بلاده إلى 27 ألفاً و69، توفي منهم 574، وتماثل للشفاء 1042.