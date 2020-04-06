أردوغان: سنجهز مستشفيين في إسطنبول خلال 45 يوما في إطار مكافحة كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتم إنجاز مستشفيين إضافيين في إسطنبول خلال مدة أقصاها 45 يوما، في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة: "بجانب المستشفيات القائمة سنجهز اثنين آخرين في مطار أتاتورك وسنجاق تبه لاستقبال مصابي كورونا في غضون 45 يوما على أقصى تقدير".

وأردف: "الكمامات في المحال التجارية توزع مجانا أيضا، لدينا من الكمامات في خطوط الإنتاج والمخازن ما يكفي لجميع مواطنينا حتى نهاية الجائحة".

وأوضح الرئيس أردوغان أن حجم التبرعات في حسابات حملة التضامن الوطني بلغ مليارا و500 مليون ليرة

ومضى قائلا: "شرعنا بإيصال مساعدات إلى مليونين و300 ألف أسرة إضافية متضررة من كورونا".