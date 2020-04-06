القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

أردوغان: سنجهز مستشفيين في إسطنبول خلال 45 يوما في إطار مكافحة كورونا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 06.04.2020 20:20
آخر تحديث في 07.04.2020 02:36
أردوغان: سنجهز مستشفيين في إسطنبول خلال 45 يوما في إطار مكافحة كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتم إنجاز مستشفيين إضافيين في إسطنبول خلال مدة أقصاها 45 يوما، في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة: "بجانب المستشفيات القائمة سنجهز اثنين آخرين في مطار أتاتورك وسنجاق تبه لاستقبال مصابي كورونا في غضون 45 يوما على أقصى تقدير".

وأردف: "الكمامات في المحال التجارية توزع مجانا أيضا، لدينا من الكمامات في خطوط الإنتاج والمخازن ما يكفي لجميع مواطنينا حتى نهاية الجائحة".

وأوضح الرئيس أردوغان أن حجم التبرعات في حسابات حملة التضامن الوطني بلغ مليارا و500 مليون ليرة

ومضى قائلا: "شرعنا بإيصال مساعدات إلى مليونين و300 ألف أسرة إضافية متضررة من كورونا".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت وزارة الصحة التركية، الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا...
مختارات