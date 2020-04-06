الدفاع التركية: تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في شمال العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية على أوكار الإرهابيين في منطقتي باسيان وهاكورك، وأن القوات التركية تواصل عملياتها بحزم ضد عناصر "بي كا كا" الإرهابية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.