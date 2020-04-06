تركيا تسجل 75 حالة وفاة و3148 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة التركية، الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 649، إثر تسجيل 75 وفاة جديدة.

وأظهرت معطيات نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، أن البلاد سجلت 3148 إصابة جديدة بكورونا، في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 30 ألفا و217.

وأوضحت نفس المعطيات، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1326، بينما يرقد بوحدات العناية المركزة، 1415 مصابا.

وأشارت إلى إجراء 202 ألف و845 فحصا لكورونا في عموم البلاد، لغاية الاثنين.

من جهة أخرى، أفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، بأن "تركيا سنرفع عدد فحوصات كورونا اليومية إلى 30 ألفا"، مبينًا أن أعداد المتعافين من الفيروس في ارتفاع.

وشدد في تغريدة عبر "تويتر"، على أن "ارتفاع عدد إصابات كورونا مقارنة بزيادة عدد الفحوصات يعد انخفاضا في نسبة الإصابات".

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و323 ألفا، توفي منهم أكثر من 73 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 277 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".