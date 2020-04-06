توصيات وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية لكبار السن

وجهت وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية توصيات إلى الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وما فوق لاتخاذها احتياطاً من تفشي فيروس كورونا، وهي مؤلفة من 19 توجيهًا:

قائمة التوصيات التي أعدتها المديرية العامة للمعاقين وكبار السن التابعة للوزارة، تشرح كيفية حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا تحتوي القائمة المكونة من 19 توجيهًا، على معلومات حول الإجراءات الضرورية لحماية الصحة الشخصية والعامة في المنزل وطرق الوصول إلى الخدمات العامة دون مغادرة المنزل.

غطِّ فمك وأنفك بمنديل يُستخدم لمرة واحدة (مناديل ورقية) أثناء السعال أو العطس. وفي الحالات التي لا يوجد فيها مناديل، يمكنك إستخدام منشفة صغيرة أو ما يشابهها داخل المرفق.

اغسل يديك جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل عن طريق فركها. إذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم مطهرًا يدويًا يحتوي على الكحول بدرجة 70 بالمئة أو أكثر.

لا تضع يدك على فمك وأنفك وعينيك.

انتبه بشكل خاص لنظافتك الشخصية ونظافة الفم واليدين.

عليك تهوية أماكن المعيشة الخاصة بك بشكل متكرر.

لا تقضِ ساعات طويلة أمام شاشات التلفاز.

احرص على مواصلة حياة مليئة بالحركة داخل المنزل وممارسة هوايات جديدة.

اطلب المساعدة من أقاربك لقضاء أعمالك في الخارج وأبرزها التسوق.

لا تدخن السجائر ومنتجات التبغ الأخرى وتجنب المشروبات الكحولية. انتبه جيدًا لصحتك لا سيما إذا كنت تعاني من أمراض مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

إذا ظهرت عليك أعراض نزلات البرد، اتصل بوزارة الصحة التركية على الرقم 184 واشرح لهم حالتك. ستخبرك الكوادر الصحية بما يجب عليك فعله ويوجهونك إلى الوحدات ذات الصلة بعد التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة.

إذا ظهرت عليك أعراض مثل السعال والحمى وصعوبة التنفس، توجه إلى أقرب مركز صحي مرتديًا كمامة طبية.

احرص على شرب كميات جيدة من الماء إذا لم يكن لديك مرض يمنعك من ذلك.

احرص على النوم جيدًا.

حافظ على معنويات عالية.

لا تقبل الزوار إلا في الحالات الاضطرارية. ويفضّل التواصل مع أقاربك وزملائك عبر الهاتف.

تذكر أنه بإمكانك التواصل مع المؤسسات الحكومية وتلقَي الخدمات العامة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية والمنصات الرقمية الرسمية الأخرى، ودون الحاجة لمغادرة المنزل.

تذكر أنه بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم التقاعدية في المنزل في حال طلبوا ذلك. يمكنك تقديم طلبك على الفور عبر نظام الحكومة الإلكترونية من قائمة "العنوان والبنك/ خدمة المديرية العامة لهيئة البريد والبرق .

لا تنسَ أن مؤسسة الضمان الاجتماعي قامت بإلغاء شرط الوصفة الطبية عن الأدوية الضرورية خلال هذه المرحلة.

لا تنسَ متابعة البلاغات الصادرة عن الجهات الرسمية والالتزام بدقة بتطبيق الإجراءات المتعلقة بالصحة.

وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان صادر بتاريخ 18 مارس/ آذار الماضي، أن عدد الأشخاص كبار السن في تركيا، ممن يبلغون 65 عامًا وما فوق، يبلغ نحو 7.5 مليون مواطن، ما يعادل 9.1 بالمئة من عدد السكان العام.