وزير الدفاع التركي يبحث مكافحة كورونا مع قائد الأركان الإيراني

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، مع رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن "أقار وباقيري أجريا مكالمة هاتفية، تطرقا خلالها إلى التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من انتشار الفيروس".

وأكد الوزير التركي للمسؤول الإيراني، أن "أنقرة بدأت في اتخاذ تدابير عاجلة بكل حزم، منذ ظهور أول إصابة بكورونا في البلاد".

وأشار إلى "الاستمرار في استخدام القدرات والإمكانات الوطنية، لتطوير منتجات طبية محلية من أجل مكافحة الفيروس".

كما أعرب عن "استعداد بلاده لمشاركة تجربتها في مكافحة الفيروس مع إيران، والتنسيق في اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشاره أكثر".

وشدد أيضا على أن "تركيا مستعدة لتقديم المعدات الطبية المحلية إلى الصديقة إيران، في حالة دعت الحاجة إلى ذلك".

ومساء الاثنين، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، ارتفاع إصابات كورونا في تركيا إلى 30 ألفا و217، توفي منهم 629، وتعافى 1326.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، ارتفاع الإصابات إلى 60 ألفا و500، توفي منهم 3 آلاف و739، وتعافى 24 ألفا و236.

وحتى مساء الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و334 ألفا، توفي منهم أكثر من 74 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 277 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".