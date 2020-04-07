تركيا تسجل 76 وفاة بكورونا ما يرفع الحصيلة إلى 725

أعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 725.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصحة فخر الدين قوجه، أوضح فيه أن عدد الاختبارات الطبية الخاصة بكورونا بلغ حتى الآن 228 ألفا و868.

وأشار إلى أن عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 3 آلاف و892، وأن العدد الكلي ارتفع إلى 34 ألفا و109 حالات.

ولفت الوزير إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 1582 حالة.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و386 ألفا، توفي منهم أكثر من 79 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 297 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".