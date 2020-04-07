تركيا تقدم 6 سيارات إسعاف لألبانيا للمساهمة في مكافحة كورونا

قدمت تركيا، الثلاثاء، 6 سيارات إسعاف إلى ألبانيا، من أجل مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بالعاصمة تيرانا، حضرته وزيرة الدفاع الألبانية أولتا جاتشكا، ووكيل السفارة التركية في ألبانيا، معمر هاكان جنكيز، وعدد من المسؤولين.

وقالت جاتشكا، في كلمة خلال الحفل: "سيارات الإسعاف مجهزة بكافة المعدات والوسائل التكنولوجية".

وأردفت: "أقدم باسم الحكومة الألبانية، الشكر لتركيا الصديقة والحليفة على وقوفها بجانبنا في هذه الأيام الصعبة، لمكافحة فيروس كورونا".

وأوضحت أن "سيارات الإسعاف سيتم استخدامها من طرف القوات المسلحة خلال عمليات الإنقاذ العاجلة، ومن قبل مستشفى ترافما، بالعاصمة، في الحالات الطبية الطارئة".

من جانبه، أفاد جنكيز قائلا: "متأكد من أن الحكومة الألبانية ستتمكن من التغلب على فيروس كورونا عبر التدابير التي اتخذتها".

وأضاف أن "تركيا ستواصل تقديم المساعدات إلى ألبانيا وشعبها".

وبلغت إصابات كورونا في ألبانيا، 383، توفي منهم 22، لغاية الثلاثاء.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم المليون و379 ألفا، توفي منهم أكثر من 78 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 294 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".