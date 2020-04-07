فرق مكافحة كوفيد-19 في تركيا تتوقع تعافي البلاد في نهاية رمضان

من المتوقع أن تصل حالات الإصابة بالفيروس المستجد إلى ذروتها في تركيا في أواخر إبريل، لكن عضواً في الفريق التركي العامل ضد تفشي الوباء أعرب عن أمله في تعافي البلاد وعودتها إلى طبيعتها الشهر المقبل إذا التزم الشعب التركي بتدابير السلامة.

وبالرغم من أن تركيا لا تزال في الأسابيع الحرجة من تفشي كوفيد-19، لكن الوضع ليس قاتماً كلياً. فقد صرح البروفيسور "إلهامي جيليك" عضو المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة، أن الحياة ستعود على الأرجح إلى طبيعتها بحلول نهاية شهر رمضان المبارك الذي يوافق أواخر مايو.

وفي حديثه لصحيفة ديلي صباح قال "جيليك" أنه كلما زاد التزام الجمهور بتدابير المجلس الوقائية، كلما عادت الحياة في تركيا إلى طبيعتها بشكل أسرع. ووفقاً للدكتور "جليك"، هناك احتمال لحدوث اتجاه هبوطي في العدوى بعد أن تصل إلى ذروتها في الأسبوع الثالث من إبريل.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة مساء الأحد أن عدد اختبارات كورونا اليومية في تركيا وصل إلى 20 ألفاً، وبلغ عدد الاختبارات الإجمالية التي أجريت حتى لحظة الإعلان 181.445 اختبار.

وتشير البيانات إلى أن 1.042 مريضاً قد تعافوا وخرجوا من المستشفيات، بينما لايزال 1.381 مريضاً يتلقون عنايةً مركزة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، أظهرت الاختبارات التي تم إجراؤها انخفاض معدل الزيادة في إصابات كوفيد-19 إلى أدنى مستوى لها في إبريل. وكانت نتائج الاختبارات قد أظهرت نسبة الإصابات بمعدل 25% في 31 مارس، و 15.9% في 1 إبريل، و 13.1% في 5 أبريل، مما يمنح بصيص أمل لعشرات الملايين من الناس في جميع أنحاء البلاد ينتظرون أنباء إيجابية بعد بقائهم في البيت واتباعهم تعليمات وزارة الصحة والمجلس العلمي.

وقال "جيليك" أن أعداد الإصابات وارتفاع حالات العدوى طبيعية تماماً ومتماشية مع توقعاتهم. وأضاف: "يهدف المجلس العلمي إلى تقليل حدة فترة ذروة الوباء، وتخفيف العبء على قطاع الرعاية الصحية. نحن لا نرى حالياً عبئاً إضافياً على المستشفيات ومعدل الوفيات منخفض نسبياً. كما أننا لا نرى ارتفاعاً حاداً ولا انخفاضاً كبيراً في أعداد المصابين وبإمكان المستشفيات التعامل مع الإصابات الجديدة، حتى لو ارتفعت بشكل كبير. فمشافينا قادرة على معالجة حالات تقدر بـ20 ضعف الإصابات الحالية".

وأكد "جيليك" أن أعداد الوفيات ومعدل انتشار العدوى في البلاد أقل مقارنة بأوروبا، التي اتهمتها تركيا مراراً بإظهار استجابة بطيئة للوباء. وأن تركيا كانت ستواجه عواقب مماثلة لتلك التي في أوروبا، حيث مات الآلاف حتى الآن، لو لم تأخذ الأمر على محمل الجد منذ بواكير الأزمة.

وأوضح "جيليك" أن الأسبوعين الأولين من شهر إبريل مهمان لتقليل تصاعد أعداد المصابين، لكنه شدد على أن الأسابيع القادمة هي التي ستحدد مسار تفشي المرض. وقال: "علينا أن نتصرف بحذر في الأسابيع القادمة، ولا بد من بذل أقصى جهد ممكن لمنع الفيروس من الانتشار. ومن المهم الامتثال لجميع تدابير السلامة لأننا إذا لم نفعل ذلك، فسوف يستمر المرض بالانتشار في تركيا وستغصُّ المستشفيات بالمرضى".

وقال "جيليك" أن على الناس الامتثال لإجراءات الحكومة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات خاصة بهم، مشيراً إلى بيان وزير الصحة المتكرر حول حاجة كل مواطن لاتخاذ حجر صحي ذاتي كي يتجنب العدوى. وأوضح قائلاً:"إذا فعلنا ذلك، وإذا ارتفعت درجات حرارة الطقس، أعتقد أن الحياة ستعود إلى طبيعتها بحلول عيد الفطر السعيد. أنا متفائل لأن تركيا ودول العالم تغلبت في الماضي على أوبئة أسوأ. وإذا هزمت البشرية الكثير من الأوبئة في الماضي، فلا يوجد ما يمنعها من هزيمة هذا المرض".

وحول القلق من عدم وجود لقاح للفيروس المستجد قال "جيليك" أن تأثير هذا الفيروس سيتراجع حتى لو لم يتوفر ضده أي لقاح. وأضاف:"كلما زاد عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، قل تأثيره. ومن المرجح أن يتعافى معظم الذين أصيبوا بالعدوى ويطورون مناعة ضده. كما أن الظروف الوراثية والمناخية أساسية. وأعتقد أن الوباء لن يتمكن من الانتشار كما هو الآن مع تغير المناخ. فالأرقام تشير إلى أن معظم الإصابات في المناطق الدافئة وقعت لأشخاص لا يعيشون فيها. ومع اقتراب الصيف، سيقل تأثير الفيروس على تركيا".

وأوضح أن تركيا تحاول تطوير لقاح فعال وعلاج ناجح، مشيراً إلى جهود الهلال الأحمر التركي في أخذ الأجسام المضادة من المرضى الذين تعافوا ونقلها إلى مرضى جدد. وقال:"سنرى ما إذا كانت هذه التجربة ستنجح"، وفي الوقت ذاته أكد "جيليك" على العقبات المحتملة في مكافحة تفشي المرض قائلاً:"تستخدم بعض البلدان أدوية علاج أمراض أخرى في مكافحة الفيروس لكن هذا الإجراء يخفف من الأعراض فقط. فقد استخدمت أدوية مضادة لفيروسات أخرى، مثل أدوية الملاريا وأدوية علاج الإنفلونزا، ولكن ليس لدينا بيانات كافية حول النتائج. ومن الآمن أن نقول أن هذه الأدوية ستسبب آثاراً جانبية أثناء محاولة علاج الناس".

وزادت تركيا من إجراءاتها للحد من انتشار الفيروس، لتشمل حظر التجول على مدار 24 ساعة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً. كما سبق ذلك تطبيق حجر صحي مماثل للأشخاص فوق سن 65 عاماً.

ومن ضمن إجراءات الحجر الصحي المتخذة في تركيا، توقف النقل بين المدن في 31 من أصل 81 ولاية في البلاد، بما فيها إسطنبول وأنقرة وإزمير كونها الأكثر سكاناً. ولا تزال الإجراءات على الصعيد الوطني آخذةً بالازدياد بشكل يوميٍ تقريباً، في الوقت الذي تتخذ فيه البلديات احتياطات إضافية أيضاً.

يذكر أن "إنغين دينيز" نائب مدير جمعية الاستشارات النفسية التركية، أجرى استطلاعاً بمشاركة ثلاثة أكاديميين آخرين حول آراء الناس بما يتعلق بتفشي المرض. ويهدف الاستطلاع لقياس مستوى الخوف والحيطة في الرأي العام حيث تمت مقابلة 1.304 أشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 18-64 عاماً في 75 محافظة تركية.

وتشير نتائج الاستطلاع التي أعلنت يوم الاثنين، إلى أن كبار السن والشباب على حد سواء يخافون من الإصابة بالفيروس بقدر يكفي للامتثال للحظر وتعليمات الوقاية، في حين أن 1% فقط ممن تمت مقابلتهم يواصلون حياتهم اليومية كما كانت عليه قبل الوباء. كذلك سجلت نتائج الاستطلاع مستويات متزايدة من الاكتئاب والقلق والتوتر، وأبدت النساء خوفاً أكثر من الرجال.