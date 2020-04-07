وزير المالية التركي: 4.4 ملايين أسرة ستصلها مساعدات نقدية

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن حكومة بلاده ستقدم مساعدات نقدية لـ 4.4 ملايين أسرة، في إطار دعم المتضررين من فيروس كورونا.

وفي تسجيل بثه ألبيرق، الثلاثاء، على حسابه بتويتر، قال: "عدد الأسر التي ستصلها المساعدات النقدية في عموم البلاد، سيصل إلى 4.4 ملايين أسرة".

وأضاف: "سندعم 2.3 مليون أسرة، إضافة إلى 2.1 مليون أسرة كان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن عنها سابقا".

وتابع قائلا: "حتى الآن قدمنا دعما بقيمة 25 ألف ليرة، لـكل من 55 ألف تاجر وحرفي، وإجمالي المبلغ المقدم لهم تجاوز ملياري ليرة".

كما ذكر الوزير أن حكومة بلاده خصصت قروضا بقيمة 20 مليار ليرة، لنحو 23 ألف شركة.

ولفت إلى أن 96 % من الشركات التي ستستفيد من هذا القرض، تصنف في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا ألبيرق البنوك الخاصة إلى المشاركة في مكافحة تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي.

وبحلول الثلاثاء، وصل إجمالي المصابين في تركيا بكورونا 34 ألفا و109، توفي منهم 725، وتماثل للشفاء 1582.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و411 ألفا، توفي منهم أكثر من 81 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 300 ألف، بحسب موقع "Worldometer".