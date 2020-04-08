أنقرة تطلق برنامج منحة الباحث لتطوير لقاحات وأدوية لكورونا

أعلن وزير الصناعة التركي مصطفى ورانك، عن إطلاق برنامج "منحة الباحث المتدرب" في مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية TÜBİTAK للعمل في مشاريع البحث والتطوير بما في ذلك تطوير اللقاحات والأدوية لفيروس كورونا. في تغريدة له عبر تويتر، الأربعاء.

وأضاف أن منحة طالب الليسانس تبلغ 750 ليرة تركية، وطالب الماجستير ثلاثة آلاف ليرة، وطالب الدكتوراه 4 آلاف و500 ليرة، وما بعد الدكتوراه 6 آلاف ليرة (الدولار الأمريكي الواحد = 6,7 ليرة تركية).

وأشار إلى أن برنامج المنحة سيستمر لمدة 12 شهرا، مؤكداً أن أهم شرط للقبول في البرنامج هو الحصول على رسالة موافقة من القائمين على برنامج الأبحاث والتطوير.

وأردف: "نحن نبحث عن زملاء يكافحون معنا جنباً إلى جنب في الأبحاث العلمية ضد فيروس كورونا".

ولفت إلى أن تركيا تكافح ضد وباء كورونا بشكل عام من خلال مشاركة القطاع الحكومي والخاص، والجامعات، إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة.

وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة التركية أرتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 725، والإصابات إلى 34 ألفا و109.