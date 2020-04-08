الأتراك يتطوعون لصناعة الأقنعة الواقية والحكومة تقدمها بالمجان بينما يتناحر العالم عليها

مع تزايد الطلب على أقنعة الوجه وغيرها من معدات الحماية، تتسابق الدول لتأمين الإمدادات الطبية لشعوبها، بل إن بعضها متهم بمصادرة أقنعة مخصصة لبلدان أخرى. لكن سباق الأقنعة في تركيا مختلف تماماً. فالآلاف من المتطوعين يعملون في جميع أنحاء البلاد ليلاً ونهاراً لإنتاج أقنعة ومعدات واقية للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يمضون جلّ وقتهم في احتكاك مباشر مع المرض بسبب زيادة حالات الإصابة بالفيروس المستجد التي تتضاعف بمعدل 1000 مرة تقريباً كل يوم منذ الحالة الأولى في مارس.

ومؤخراً بدأت تركيا في تقديم أقنعة مجانية للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 20-65 عام بعد أن حظرت من هم خارج هذه الفئات العمرية من التجول كجزء من التدابير المتخذة. وأكدت السلطات أنه لن يكون هناك أي نقص في الأقنعة، سواء بالنسبة للمواطنين أو العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وكانت المدارس المهنية ومراكز التعلم المهني التابعة للإدارات المحلية بالإضافة إلى الشركات الخاصة بدأت منذ تفشي المرض، في إنتاج الأقنعة. كما تطوع الكثير من الأشخاص المهرة من جميع الأعمار للعمل على مدار الساعة في ورشات الخياطة. وقام بعض طلاب المدارس المهنية والأفراد الذين يمتلكون طابعات ثلاثية الأبعاد بالتبرع أيضاً لإنتاج دروع واقية للوجه.

على سبيل المثال تنتج المدارس الثانوية المهنية في مدينة قونية 135.000 قناع أسبوعياً، بينما ينتج المعلمون والطلاب في دورة التعلم مدى الحياة في البلدية 25.000 قناع يومياً. وفي منطقة "أورتاحصار" بولاية طرابزون، ينتج مركز التعلم مدى الحياة ما يصل إلى 1.500 قناع يومياً.

ووصل مجموع ما أنتجته المدارس الثانوية المهنية في جميع أنحاء تركيا إلى 500.000 قناع طبي في أسبوع واحد. وهي تهدف إلى إنتاج 10 مليون قناع في الشهر. كما قامت العديد من الشركات الخاصة بالتبرع بآلاف الأقنعة وبدأت بعض المدارس المهنية بإنتاج المطهرات.

تعيد هذه الحركة التطوعية غير المسبوقة الذاكرة إلى زمن تعبئة الأمة التركية لحرب الاستقلال قبل قرن من الآن.

ولم يقتصر إنتاج الأقنعة الواقية على المدارس والدورات التعليمية فقط. بل انضم الأفراد بجهودهم المحدودة إلى الحركة التطوعية أيضاً. وقام الإمامان "يعقوب جاليشكان" و"مؤذن مصطفى متلو" في مدينة "كيرشهير" باستعارة المواد الأولية من مركز الشباب المحلي وبدأوا في صناعة دروع واقية للوجه في المنزل.

وقال "جاليشكان": "سمعنا عن حاجة العاملين في الرعاية الصحية لدروع الوجه وقررنا مساعدتهم بقدر ما نستطيع". وقد صنع الرجلان 530 درعاً حتى الآن ويسعيان لصنع المزيد. كذلك قام طالب المدرسة "أداجي" البالغ من العمر 16 عاماً في مدينة أفيون بخياطة 500 قناع حتى الآن كي يسلمها إلى العائلات الفقيرة في حيّه، معرباً عن رغبته بعمل شيء مفيد بدل قضاء ساعاته في ألعاب الحاسوب.

ومع تزايد حالات الإصابة بـ كوفيد-19 تسبب عدد الأقنعة المحدود في حدوث أزمات دبلوماسية بين البلدان. وبدأت الأزمة في أوائل مارس حين صادرت التشيك 110.000 قناع تم إرسالها من الصين إلى إيطاليا، رغم أن المسؤولين التشيكيين قالوا فيما بعد إن هناك "سوء فهم" وتم إرسال الأقنعة في النهاية إلى إيطاليا. وفي مكان آخر من أوروبا، وقعت أزمة ثانية بسبب فرض فرنسا حظراً على شركة سويدية ومنعتها من شحن أقنعة طبية من مخازنها في فرنسا لتوصيلها إلى إسبانيا وإيطاليا قبل أن تتدخل الحكومة السويدية لحل الأمر. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إن الاعتماد على الواردات لمكافحة الوباء كشف عن حاجة البلاد إلى "الاستقلال" في إنتاج المعدات الطبية الحيوية. وأضاف: "علينا إعادة بناء سيادتنا الوطنية والأوروبية". ووعد ماكرون "باستقلال فرنسا التام" بحلول نهاية العام في إنتاج الأقنعة الواقية، وكذلك فعلت معظم البلدان الأخرى عندما تفشى الوباء.

كما منعت ألمانيا شحن الأقنعة إلى سويسرا وسط نقص مفترض في الأقنعة في ألمانيا، قبل الإفراج عنها بعد محادثات بين وزيري اقتصاد البلدين.

وفي فرنسا وألمانيا، قال مسؤولون كبار إن الولايات المتحدة تدفع أكثر بكثير من سعر السوق لقاء الأقنعة الطبية، وفي بعض الأحيان تستحوذ على العقود من خلال دفع مبالغ أعلى حتى بعد تصديق العقود مع المشترين الأوروبيين.

وقال "أندرياس جيزيل" وزير الداخلية الألماني إن 200.000 قناع واقي كانت متجهة إلى ألمانيا تم تحويلها إلى الولايات المتحدة، واصفا ما جرى بأنه "قرصنة حديثة". وقال "جيزيل" في بيان يوم الجمعة إن الشحنة "صودرت" في بانكوك. وأضاف: "حتى في أوقات الأزمات العالمية، يجب ألا تُستخدم أساليب الغرب المتوحش"، لكن بياناً صدر عن مكتبه لاحقاً أبدى تراجعاً عن تلك التعليقات.

وقال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي لرويترز الأسبوع الماضي، إن الشركات الأمريكية والحكومة تدفعان فوق سعر السوق لمعظم المعدات التي يتم شراؤها من الخارج. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن الشراء "حتى يكون لدينا الكثير" ويمكن أن تستمر بالبحث عن معدات واقية في الخارج حتى أغسطس.