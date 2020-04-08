بنك تركيا فاينانس يتبرع بمبلغ 8 ملايين ليرة تركية لحملة التضامن الوطني

أعلن بنك تركيا فاينانس التشاركي أن خصص مبلغ 8 ملايين ليرة تركية لدعم حملة التضامن الوطني في مكافحة فيروس كورونا.

وقال البنك في بيان له الأربعاء، إنه خصص 8 ملايين ليرة (الدولار=6.7 ليرات)، للمساهمة في مكافحة الوباء.

وأشار إلى اتخاذ تدابير في أعلى المستويات بهدف ضمان سلامة موظفيه وزبائنه.

وقال وكيل مدير عام البنك مراد أكشام، إن الشعب التركي يتميز بروح الوحدة والتضامن الوطني في الأيام الصعبة.

والاثنين، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن حجم التبرعات في حسابات حملة التضامن الوطني، بلغ مليارا و500 مليون ليرة، بالإضافة إلى 43 مليون ليرة من الرسائل القصيرة.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، أطلق أردوغان حملة تضامن وطنية لمساعدة المتضررين اقتصاديا من انتشار كورونا، وافتتحها متبرعًا براتبه الشخصي لمدة 7 أشهر قادمة.



ولاقت الحملة تفاعلا كبيرا من مختلف الأوساط الاقتصادية والسياسية وغيرها، وسارعت العديد من المؤسسات والشركات والمسؤولين ورجال الأعمال، إلى التبرع للحملة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 725 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 34 ألفا و109.