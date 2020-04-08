تركيا.. 87 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 812

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة مساء الأربعاء إن عدد الأتراك الذين قضوا نتيجة لفيروس كورونا المستجد قفز إلى 812، بعد أن توفي خلال الـ24 ساعة الماضية 87 مصاب.

كما ارتفع إجمالي عدد الحالات ليصل إلى 38226، حيث سجلت طواقم الوزارة 4117 حالة جديدة.

وحث قوجه الناس على الالتزام بقواعد الحجر الذاتي وشدد على أهمية البقاء في المنزل وسط تفشي الوباء.

وأشار قوجه، إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض أثار الآمال لأنهم تجاوزا 1846.

وارتفعت الإصابات اليومية بالفيروس التاجي في تركيا - تاسع أكثر الدول إصابة في العالم - لليوم التاسع على التوالي.

وفي إشارة إلى أن إجراءات حظر التجول للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا وأكثر من 65 عامًا قد أسفرت عن نتائج إيجابية، قال الوزير سابقًا إن الإصابات الجديدة تظهر الآن في الغالب بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 65 عامًا.

كما نفى الوزير شائعات عن ارتفاع معدل الوفيات للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، مشيرًا إلى أن 10٪ فقط من الحالات تحت سن 60 -باستثناء أولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة - ماتوا بسبب الفيروس.

كما أعلن قوجه أنه تم تطوير تطبيق جديد للهواتف المحمولة لمراقبة المرضى المصابين وتنقلهم.