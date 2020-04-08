مساعدات طبية من تركيا إلى دول البلقان

أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى خمس دول في منطقة البلقان، كانت قد طلبت دعم أنقرة لمواجهة جائحة كورونا.

وصباح الأربعاء، أقلعت طائرة شحن تركية من مطار أتيمسكوت العسكري بالعاصمة أنقرة، تحمل مساعدات طبية إلى شمال مقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المساعدات أعدتها وزارة الصحة التركية، وتضمنت كمامات، وملابس واقية، وأدوات فحص سريعة.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة ستهبط بدايةً في جمهورية صربيا، وأنه قد كتب على طرود المساعدات بلغة البلدان المذكورة، مقولة جلال الدين الرومي "هناك الكثير من الآمال وراء اليأس، وهناك العديد من الشموس وراء الظلمة".

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت الأسبوع الماضي مساعدات طبية إلى كل من إيطاليا وإسبانيا لدعمهما في مواجهة جائحة كورونا.