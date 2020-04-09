إسطنبول.. استمرار أعمال بناء مستشفى لمرضى كورونا بداخل مطار أتاتورك

تتواصل أعمال بناء مستشفى داخل مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول التركية، ستخصص في المرحلة الراهنة لمعالجة مرضى فيروس كورونا.

المستشفى الذي من المقرر أن تصل طاقته الاستيعابية 1000 سرير، يتم بناؤه داخل مطار أتاتورك الدولي، في الشطر الأوروبي من إسطنبول.

والاثنين، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه سيتم إنشاء مستشفيين جديدين في إسطنبول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، بهدف مكافحة الفيروس.

وأضاف أن أحد المستشفيين سيكون في منطقة "سنجاق تبه" بالشطر الآسيوي من المدينة، والآخر في الطرف الأوروبي، داخل مطار أتاتورك.

جدير بالذكر أن مطار أتاتورك الدولي، مخصص حاليا فقط لطائرات الشحن والرحلات الخاصة، بعد أن تم نقل الرحلات التجارية إلى مطار إسطنبول الدولي.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إصابات كورونا إلى 38 ألفا و226، توفي منها 812، وتماثل للشفاء 1846.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا مليونا و529 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 89 ألفا، فيما تعافى أكثر من 337 ألفا.