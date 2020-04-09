الخارجية التركية ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن

رحّبت تركيا، باتخاذ التحالف السعودي الإماراتي، قرارا بوقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن، لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الخميس، أشارت فيه إلى أن وقف إطلاق النار جاء في إطار دعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهدف منع انتشار فيروس كورونا في اليمن.

وأضاف البيان: "في هذه الفترة الاستثنائية التي نمر منها، ندعو كافة الأطراف إلى الامتثال لوقف إطلاق النار، ونؤكد على ضرورة تجنب الأعمال التي من شأنها إضعاف جهود مكافحة وباء كورونا".

والأربعاء، أعلن التحالف السعودي الإماراتي وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لمدة أسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر انتشار كورونا.

وحتى الخميس، لم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة اليمنية أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي فيه تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.

ومنذ 2015، يدعم التحالف السعودي الإماراتي، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.