تركيا ترسل خلية جذعية لإيطاليا لإنقاذ حياة طفل

زوّدت تركيا فريقا طبيا إيطاليا بخلية جذعية، يحتاجها طفل في الثانية من العمر.

وبحسب معلومات من وزارة الصحة، فإن مدير عام المركز الوطني لزراعة الأعضاء في وزارة الصحة الإيطالية ماسيمو كارديللو، بعث إلى السلطات التركية بريدا إلكترونيا، طلب فيه المساعدة.

جاء ذلك عقب إجراء المركز الإيطالي مسحا للخلايا الجذعية في العالم، واكتشافه أن الخلية الملائمة لمعالجة مرض الطفل، ليست موجودة إلا في تركيا.

وعقب تلقي البريد الإلكتروني، بادرت وزارة الصحة التركية لمساعدة الطفل الإيطالي، حيث بدأ مركز تنسيق الخلايا الجذعية التابع لوزارة الصحة، العمل على تأمين الخلية الملائمة.

وعقب اتخاذ كافة التدابير اللازمة، تم تسليم الخلية الجذعية لقائد الفريق الإيطالي الدكتور سيموني باغلياني، في 31 مارس/ آذار الماضي بمطار أتاتورك في مدينة إسطنبول.

وتمكن الفريق الإيطالي من إيصال الخلية الجذعية إلى العاصمة روما، وتسليمها للأطباء الذين سيقومون بزراعتها للطفل المريض.

وقالت مديرة مركز التبرع بالنخاع العظمي في إيطاليا نيكوليتا ساكي، إنها ستزود السلطات التركية بمعلومات عن كيفية زرع الخلايا بعد إتمام العملية.

وتابعت قائلة: "في هذه الفترة العصيبة، لن ننسى المعروف الذي قدمته تركيا لنا، كما أشكر المتبرعين فيها".