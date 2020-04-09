مسن تركي يبلغ 96 عاماً يتعافى وولده بعد إصابتهما بكورونا

تعافى التسعيني التركي قاسم أقيوز، ونجله الستيني يوسف، بعد إصابتهما بوباء كورونا وغادرا المستشفى في ولاية صامسون، شمالي البلاد.

وقال يوسف (65 عاما) للصحفيين الخميس، إنه ووالده (96 عاما) أصيبا بكورونا من قريب لهما خلال مشاركته في مراسم جنازة أمه رفيقة أقيوز، في 21 مارس/ آذار الماضي.

وأضاف أنه ووالده راجعا المستشفى بعد ظهور علامات المرض عليهما، عقب مراسم جنازة والدته، حيث خضعا للعلاج وتماثلا للشفاء.

وأشار يوسف، إلى أن أحد أقاربهم الذين شاركوا في مراسم الجنازة، تبين أنه مصاب بكورونا، وأنه نقل العدوى إليهما أثناء ذلك.

وأعرب عن شكره لجميع الكادر الطبي في المستشفى الذي تلقى فيه العلاج مع والده، مؤكدا أنهم لاقوا اهتماما وعناية كبيرة من الكادر الطبي أثناء العلاج.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 812، والإصابات إلى 38 ألفا و226.

ولفتت إلى أن حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ ألفا و846، بعد تعافي 264 مريضا.

وأصاب الفيروس، حتى صباح الخميس، نحو مليون و520 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 88 ألفا، فيما تعافى أكثر من 330 ألفا آخرين.