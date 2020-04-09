مغرد سعودي يلفق الأخبار عن وفاة مسنين أتراك في دور للرعاية الصحية

زعم مغرد سعودي أن 570 شخصا توفوا في دور رعاية المسنين في تركيا، فيما الحقيقة أن الخبر قد حدث في فرنسا.

متعب الجلوي MutebBinJalawi@ وهو، كما يقول عن نفسه على حسابه على تويتر، راصِد سعودي، متخصص بالإعلام، باحث في شؤون الجماعات المتطرفة والصراعات الفكرية، ويتابعه 128.4 ألف متابع، ومقيم في العاصمة الأمريكية، واشنطن، لم يتعب نفسه بالتأكد من المعلومة أو ربما هو تعمد تزييف الخبر وادعاء حدوثه في تركيا، وهو عمل ليس بالغريب على الذباب الإلكتروني السعودي.

وكتب المدعي في تغريدته: "لقد خرجت الأمور عن السيطرة بسبب مكابرة الحكومة (التركية) منذ البداية فقد توفي 570 مسن في إحدى دور الرعاية في تركيا بعد تفشي الفايروس بينهم!. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقد ختم تغريدته مسترجعا بإنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنه متعاطف مع المسنين الأتراك الذين تركتهم حكومتهم لمصيرهم في دار الرعاية الصحية.



تغريدة الجلوي كانت ردا على تغريدة من حساب تركي (PolitikGazete@) تحدث عن تفشي وباء كورونا في إحدى دور الرعاية الصحية الخاصة بالمسنين ووفاة 570 شخصا، وقد أهمل صاحب الحساب ذكر هوية المتوفين وموقع دار الرعاية الصحية وفي أي بلد.

https://twitter.com/PolitikGazete/status/1245646420062826497



لكن الحساب التركي أرفق تغريدته برابط إلى موقع الخبر الذي يتحدث دون لبس عن وفاة 570 شخصا في دور رعاية المسنين في منطقة غراند إيست، في فرنسا.

فالخبر إذن يتعلق بفرنسا وليس بتركيا، لكن المغرد السعودي على ما يبدو تعمّد تمرير كذبته على متابعيه طالما أصبح كل ما يقال عن تركيا مقبولاً، أو أنه إذا أحسنا الظن به فإنه تلقف التغريدة ونسب الخبر إلى تركيا دون أن يدخل على رابط الخبر:



https://ozgurbasaen.net/flas-virus-cok-sayida-huzurevine-bulasti-570-kisi-oldu/



وفي الخبر أن عدد القتلى في وباء فيروس كورونا في فرنسا قد تجاوز أربعة آلاف، وأن الفيروس انتقل إلى عدد كبير من دور التمريض، وعليه، توفي 570 شخصا في دور رعاية المسنين في شرق البلاد.



في بيان مسؤولي الصحة في منطقة غراند إيست، حتى 31 مارس، تأثرت 411 من 620 دار رعاية في المنطقة بكوفيد-19 في المجموع توفي 570 شخصا.

ويشير الخبراء إلى أن هذا العدد لا يشمل أولئك الذين ماتوا خارج المستشفى، وأن الوفيات في دور رعاية المسنين ليست مدرجة في قائمة أولئك الذين ماتوا بسبب فيروس الإكليل.

يذكر أنه ما يقرب من مليون شخص يقيمون في دور رعاية المسنين في فرنسا.