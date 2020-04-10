تركيا.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1006 إثر تسجيل 98 حالة جديدة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه اليوم الجمعة أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في تركيا تجاوز 1000 حالة مع تسجيل 98 حالة وفاة جديدة اليوم، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة 47029 حالة بعد تسجيل 4747 حالة جديدة.

وأشار قوجه إلى أن 2423 مريضًا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات بالفعل، وأكد قوجه أن تركيا لديها 1.06 مليون موظف في قطاع الرعاية الصحية، مطالبا الأتراك بالثقة بتصميم "جيش" الرعاية الصحية هذا للتغلب على المرض، ومع ذلك، طالب المواطنين باتباع قواعد العزلة الاجتماعية والتباعد لضمان نتائج أفضل.

وقال قوجه: "من الطبيعي أن يزداد عدد الحالات مع زيادة عدد الفحوصات أيضًا. يمكننا القول إن عدد المرضى في المستشفيات والمرضى الذين يتم إدخالهم إلى أقسام العناية المركزة والمرضى الآخرين مستقر بل نشهد تباطؤا في وتيرة الزيادة" مضيفا أن الأسبوعين المقبلين حاسمان جدا في كبح الإصابات الجديدة.

وقال قوجه ردا على مزاعم وردت في الصحافة، إنه لا توجد مشكلة لدى وزارته في المتابعة الصحية والسيطرة على الموقف حتى الآن، وأضاف قوجه أن نسبة الأسرة المشغولة في تركيا تبلغ 36.3٪.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل طلبت مساعدة تركية للحد من تفشي الفيروس، قال قوجه: "هناك طلب من إسرائيل للحصول على معدات الحماية، نريد المساعدة في هذا الصدد. كما أرسلنا معدات واقية إلى المملكة المتحدة اليوم إضافة إلى أكثر من 40 دولة ".

كما دعا قوجه البرلمان التركي إلى اعتماد مشروع قانون بالإجماع لمنع العنف ضد العاملين في القطاع الصحي.