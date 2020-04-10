تركيا ترسل طائرة مساعدات طبية لبريطانيا

أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى بريطانيا لدعمها في مواجهة وباء فيروس كورونا، حيث هبطت طائرة شحن عسكرية تركية في العاصمة لندن محملة بمستلزمات طبية.



وأفاد بيان صادرعن وزارة الدفاع التركية، في حسابها على تويتر، الجمعة، أن طائرة الشحن حطت في العاصمة البريطانية لندن.



ونشرت الوزارة صورة الطائرة من طزار " أي 400 إم" التي نقلت المساعدات.



وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت الطائرة التركية من مطار "إتيمسغوت" العسكري بالعاصمة، وهي محملة بأدوات طبية متنوعة، مثل كمامات من طراز "إن95"، وبدلات واقية.



وكُتب على صناديق المساعدات الطبية، مقولة لجلال الدين الرومي "مولانا" باللغتين التركية والإنكليزية، مفادها "هناك الكثير من الآمال خلف اليأس، والكثير من الشموس خلف الظلام".



وفي إطار مساعيها الرامية لمساعدة الدول في مواجهة وباء كورونا، أرسلت تركيا خلال الايام الماضية مساعدات طبية مماثلة إلى كل من إيطاليا، وإسبانيا، وشمال مقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو.



وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أعلن أمس الخميس أن عدد الوفيات في بلاده بسبب كورونا ارتفع إلى 7 آلاف و978 شخص، بينما وصل عدد المصابين الخاضعين للعلاج في المشافي إلى 16 ألف و784.