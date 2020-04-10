وزير الصحة التركي: 2423 مصابا في تركيا تعافوا من كورونا وغادروا المستشفيات

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن 2423 مريضًا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات بالفعل، وأكد قوجه أن تركيا لديها 1.06 مليون موظف في قطاع الرعاية الصحية، مطالبا الأتراك بالثقة بتصميم "جيش" الرعاية الصحية هذا للتغلب على المرض، ومع ذلك، طالب المواطنين باتباع قواعد العزلة الاجتماعية والتباعد لضمان نتائج أفضل.

وقال قوجه: "من الطبيعي أن يزداد عدد الحالات مع زيادة عدد الفحوصات أيضًا. يمكننا القول إن عدد المرضى في المستشفيات والمرضى الذين يتم إدخالهم إلى أقسام العناية المركزة والمرضى الآخرين مستقر بل نشهد تباطؤا في وتيرة الزيادة" مضيفا أن الأسبوعين المقبلين حاسمان جدا في كبح الإصابات الجديدة.

وقال قوجه ردا على مزاعم وردت في الصحافة، إنه لا توجد مشكلة لدى وزارته في المتابعة الصحية والسيطرة على الموقف حتى الآن، وأضاف قوجه أن نسبة الأسرة المشغولة في تركيا تبلغ 36.3٪.