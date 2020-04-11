الاتحاد الإسلامي التركي يوزع مستلزمات طبية مجانا في ألمانيا

بدأ الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية "ديتيب"، السبت، توزيع كمامات طبية بمختلف مناطق ألمانيا مجانا، للوقاية من فيروس كورونا.

ويقوم الاتحاد (مركزه مدينة كولونيا) بتوزيع الكمامات عن طريق الفروع النسوية بجمعيات المساجد التابعة له، بمختلف البلدات الألمانية، من قبيل "باد كرويتسناخ" و"بتزدورف" و"راينبولن" وغيرها.

ويشمل توزيع الكمامات، المستشفيات ودور العناية بالمسنين والصيدليات ومقار الأمن والإطفاء، إضافة إلى أصحاب المحلات وعامة الناس.

وقالت رئيسة الفرع النسوي لجمعية مسجد "باد كرويتسناخ"، ناظمية جايهان، إنها قامت رفقة مجموعة من المتطوعات، بحياكة كمامات واقية من كورونا، وتوزيعها على العاملين بالمستشفيات.

وأضافت جايهان، أنهم يرغبون عبر هذا العمل التطوعي، في تقديم الفائدة للمجتمع وللأفراد، الذين تفاعلوا مع المبادرة بشكل إيجابي.

وأردفت: "نقوم بتوزيع الكمامات التي حاكتها النساء بمنازلهن مجانا".

وتابعت: "أتمنى أن يتمكن العالم من تجاوز هذه الأيام الصعبة جراء انتشار الفيروس".

وحتى مساء السبت، بلغت إصابات كورونا في ألمانيا 123 ألفا و878، مقابل ألفين و736 وفاة.

وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و760 ألفا، توفي منهم أكثر من 107 آلاف، فيما تعافى أكثر من 395 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".