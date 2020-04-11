الداخلية التركية تحدد الاستثناءات من حظر التجول في 31 ولاية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، الأماكن والمؤسسات الخدمية المستثناة من حظر التجول الذي أعلنته في 31 ولاية، حتى منتصف ليل الأحد/ الاثنين المقبل.

وبعثت الوزارة تعميما إلى كافة الولايات المعنية بحظر التجول، الذي يبدأ اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة/ السبت.

وبموجب التعميم، تم استثناء الأفران ومحلات المعجنات، وأماكن صناعة المواد الصحية كافة والمستلزمات الطبية، والمؤسسات الصحية العامة والخاصة، إضافة إلى الصيدليات، والمؤسسات العامة اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات العامة الإلزامية (دور العجزة، دور رعاية المسنين، مراكز التأهيل، مراكز اتصالات الطوارئ).

كما لا يشمل قرار حظر التجول عيادات بيطرية، ومنشآت كبيرة تعمل بشكل استراتيجي في قطاع الغاز والكهرباء والنفط، ومكاتب لمؤسسة البريد العام، وشركات التوزيع مثل شركات الشحن، ومراكز إيواء الحيوانات والمداجن والمزارع، ومحطات الوقود التي تحددها الولايات والقائمقاميات لتكون مكانا واحدا لكل 50 ألف شخص، وفقا للتعميم.

وأكدت وزارة الداخلية في تعميمها، استثناء كل من العاملين في المؤسسات والمحلات التي تقرر مسبقا مواصلة أعمالها، وموظفي البرلمان، والمسؤولين عن توفير النظام والأمن العام.

وأيضا أقارب الدرجة الأولى من المتوفين والمشاركين في مراسم الدفن، والعاملين في تصليح أعطال شبكات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.

ومن بين المستثنين، العاملون في مجال نقل المنتجات أو المستلزمات والخدمات اللوجستية على النطاقين المحلي والدولي، والعاملون في مؤسسات الصحف والإذاعة والتلفزة.

إلى جانب العاملين في دور رعاية المسنين ودور التمريض ومراكز إعادة التأهيل ودور الأطفال، وموظفي مراكز الحماية / الرعاية الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك العاملون في مؤسسة البريد الحكومية، وشركات شحن البضائع وتوزيع المياه، والعاملون في الأفران ومخازن التبريد التابعة لمصانع تتطلب ضرورة مواصلة فعالياتها مثل مصانع الصلب والزجاج.

وأيضا العاملين في جني المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية التي قد تواجه خطر التجمد في الصقيع، والعاملين على توزيع الخبز، إلى جانب الذين لديهم موعد للتبرع بالدم والبلازما بتنسيق من الهلال الأحمر التركي.

وأكد التعميم أن الأشخاص الذي منحوا مسبقا تصاريح السفر بين الولايات، ستكون سارية اعتبارا من يوم الاثنين، باستثناء الذين هم في حالة سفر حاليا.

وشدد على أن المخالفين لحظر التجول، سيفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة 282 من قانون سلامة الصحة العامة، مبينا أنه ستبدأ الإجراءات القضائية اللازمة وفقا للمادة 195 من قانون العقوبات التركي، بشأن السلوك الإجرامي.