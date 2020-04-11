الشرطة التركية توزع الخبز على المنازل للحد من انتشار كورونا

في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وزع أفراد الشرطة التركية، السبت، الخبز على سكان عدد من الولايات التي أعلن حظر التجول فيها لمواجهة كورونا، وعلى رأسها إسطنبول.

وبالابتسامات والتحيات أوصل أفراد الشرطة في بعض الولايات، الخبز إلى أبواب المنازل على الرغم من أن حظر التجوال لا يشمل إغلاق الأفران.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشرطة لحث الأهالي على عدم الخروج من منازلهم للحد من انتشار كورونا وحرصا على سلامتهم.

وإلى جانب الشرطة، توفر مجموعات "الوفاء للدعم الاجتماعي" في الولايات المختلفة احتياجات المواطنين من الخبز، عبر خدمة التوصيل إلى المنازل وبالمجان أيضاً.

ومجموعات "الوفاء للدعم الاجتماعي"، تشكلت في كل الولايات التركية، بتعليمات من وزارة الداخلية، لتتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، وذلك بعد تقييد خروجهم من المنازل ضمن إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية حظرا للتجول في 31 ولاية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار كورونا،.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 1101، بعد تسجيل 95 حالة.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته على موقعها، بارتفاع الإصابات إلى 52 ألفا و167، إثر تسجيل 5138 حالة جديدة.