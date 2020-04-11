الهدوء يخيم على العاصمة التركية أنقرة مع حظر التجوال

شهدت العاصمة التركية أنقرة، السبت، هدوءا بعد دخول حظر التجوال حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، حيث خلت الشوارع ومحطات مترو الأنفاق في المدينة من المواطنين.

وخيم الهدوء على محطات المترو وسط المدينة، التي يستخدمها مئات الآلاف من سكان العاصمة يوميا، كما أغلقت عشرات المحال التجارية داخل محطات المترو، وتوقفت السلالم الكهربائية.

ولم يُشاهد في محطات المترو وشوارع المدينة سوى عناصر الأمن، حيث يقومون بواجباتهم في مراقبة تطبيق حظر التجوال، ومساعدة الحالات الطارئة.

وأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، حظرا للتجوال في 31 ولاية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

والجمعة، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه، تسجيل 98 وفاة جديدة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 1006.

وأضاف في تصريح صحفي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 47 ألفا و29، إثر تسجيل 4 آلاف و747 حالة جديدة.