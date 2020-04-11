الهدوء يعم 31 ولاية تركية عقب دخول حظر التجول حيز التنفيذ

عم الهدوء شوارع 31 ولاية تركية بعد إعلان حظر التجول فيها نهاية الأسبوع الحالي، السبت والأحد، من أجل احتواء وباء كورونا.

وبدت الساحات العامة والطرق التي كانت تنبض بالحياة، خالية من المارة إلا من أشخاص يشملهم الاستثناء من قرار الحظر.

ورغم إعلان حظر التجول، فإن وسائل النقل العامة لا تزال تعمل في المدن المشمولة بالقرار، وبينها إسطنبول، من أجل خدمة الحالات المستثناة من الحظر، كالعاملين في مؤسسات حيوية، وأصحاب مهن محددة.

ورصدت عدسة الأناضول الهدوء في الولايات المشمولة بالقرار، مثل غازي عنتاب وشانلي أورفة وقهرمان مرعش، وملاطية ووان (جنوب وشرق البلاد) إضافة إلى إسطنبول (شمال غرب).

وتقوم فرق الشرطة بدوريات في المدن التي أعلن فيها الحظر لضبط المخالفين.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، مساء الجمعة، حظرا للتجول في 31 ولاية يومي السبت والأحد.

وأكد وزير الداخلية سليمان صويلو أن الحظر ينتهي منتصف ليل الأحد/ الاثنين، ولا تمديد له.