بروفيسور تركي: أبريل سيشهد ذروة "كورونا" بتركيا ومايو بداية انحساره

أعرب مسعود يلماز، البروفيسور في قسم الأمراض المعدية بكلية الطب في جامعة "ميديبول إسطنبول" التركية، عن توقعاته بانحسار وتراجع انتشار فيروس كورونا خلال مايو/ أيار المقبل.

وقال يلماز في مقابلة مع الأناضول، إنه يتوقع أن يبلغ الفيروس ذروته في تركيا أواخر أبريل/ نيسان الجاري، على أن يبدأ بالانحسار في الشهر القادم.

وأضاف أن "المهم هنا هو كم سيكون عدد المصابين في ذروة تفشي كورونا، لذلك يجب علينا بذل قصارى جهودنا للحد من انتشاره".

وأشار إلى أنه لا يتفق مع فكرة "أن اللقاح هو السبيل الوحيد للتخلص من كورونا".

وأكد: "سيزول الوباء في جميع الأحوال، ولو تم إيجاد لقاح أو دواء فعّال خلال سنة سنتخلص من الفيروس في وقت أبكر".

وتابع أن بلاده "تقدم كافة خيارات المعالجة للمصابين بالمجان، كما تطبق عدة مراكز العلاج بالبلازما، والمعالجة بالدواء والبلازما معا تعتبر فعالة في علاج الإصابة، لكننا لا نعرف بالضبط مدى فعاليتها".

والجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 98 وفاة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 1006.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم المليون و705 آلاف، توفي منهم أكثر من 103 آلاف، فيما تعافى أكثر من 378 ألفا.