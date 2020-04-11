بلدية إسطنبول تخصص 150 حافلة للكوادر الطبية

أعلن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، السبت، تخصيص 150 حافلة لتسهيل عاملي القطاع الصحي، في ظل حظر التجوال المفروض يومي السبت والأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي تغريدة على تويتر، قال إمام أوغلو: "خصصنا 150 حافلة كي لا تعاني الكوادر الصحية صعوبة التنقل".

وأضاف: "حتى الآن تلقينا طلبات من أجل 30 حافلة فقط، وسنستجيب بسرعة لطلبات مماثلة سيتقدم بها رؤساء الأطباء في المستشفيات التي تحتاج إلى هذه الخدمة، عبر أرقام الاتصال المخصصة".

ولنقل المستثنين من حظر التجوال، يواصل "المتروبوس"، و"العبارات"، والحافلات في إسطنبول خدماتها خلال الساعات المحددة.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية حظرا للتجوال في 31 ولاية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار كورونا.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة ارتقاع إجمالي وفيات كورونا إلى 1101، بعد تسجيل 95 حالة.

وأفادت الوزراة في بيان نشرته على موقعها، بارتفاع الإصابات إلى 52 ألفا و167، إثر تسجيل 5138 حالة جديدة.