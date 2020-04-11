تركيا: تسجيل 95 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 1101

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1101، إثر تسجيل 95 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52 ألفا و167، عقب تسجيل 5138 حالة جديدة.

وأشارت نفس المعطيات، إلى إجراء 33 ألفا و170 فحصا للكشف عن كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الفحوصات إلى 340 ألفا و380.

وذكرت أن ألفين و965 مصابا تعافى من الفيروس، بينما يرقد 1626 شخصاً بوحدات العناية المركزة.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن "ارتفاع إصابات كورونا يتوافق مع زيادة عدد الفحوصات".

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن "تركيا سريعة في تشخيص إصابات كورونا، وتظهر نجاحا جديا فيما يخص التعافي من الفيروس".

وإجمالاً، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و760 ألفا، توفي منهم أكثر من 107 آلاف، فيما تعافى أكثر من 395 ألفا، حسب موقع Worldometer.