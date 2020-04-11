تركيا تكافح كورونا بيد وتقدم المساعدات الطبية لدول العالم باليد الأخرى

رغم أنها تحتل المرتبة التاسعة عالمياً في قائمة الدول الأكثر تضرراً بوباء كوفيد-19 من حيث عدد الإصابات، والتي بلغت حتى 10 نيسان/ أبريل أكثر من 47 ألف حالة، لم تتوان تركيا عن تقديم يد العون للدول التي تضررت أيضاً من الفيروس وطلبت المساعدات الطبية من تركيا.

ففي أحدث ما سجل على هذا الصعيد، كلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزارة الدفاع بإرسال مساعدات طبية إلى ليبيا، للمساهمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان يوم الجمعة، أنه "بتوجيهات من الرئيس أردوغان تم تجهيز طائرة شحن عسكرية على متنها إمدادات صحية إلى إخواننا الليبيين والفرق الطبية والاستشارية العاملة هناك".

وكانت تركيا أرسلت مساعدات طبية إلى بريطانيا الجمعة لدعمها في مواجهة وباء فيروس كورونا، حيث هبطت طائرة شحن عسكرية تركية في العاصمة لندن محملة بمستلزمات طبية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، في حسابها على تويتر، أن طائرة الشحن المحملة بكمامات من طراز "n95" وبِذل واقية حطت في العاصمة البريطانية لندن، ونشرت الوزارة صورة الطائرة "أي 400 إم" التي نقلت المساعدات.

ويوم الجمعة أيضاً، وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) 2500 طرد مساعدات على المتأثرين سلباً من انتشار فيروس كورونا في دولة شمال مقدونيا.

وتضم الطرود أغذية ومواد تنظيف جرى توزيعها في 16 بلدية في عموم البلاد، بالتعاون مع جمعية "مركز عبد الحكيم حكمت دوغان للتعليم والثقافة والفنون".

وفي 8 نيسان/ أبريل أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى خمس دول في منطقة البلقان، كانت قد طلبت دعم أنقرة لمواجهة وباء كورونا.

وشملت المساعدات الطبية التركية المرسلة إلى منطقة البلقان دول شمال مقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، وذلك بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب وكالة الأناضول فإن المساعدات أعدتها وزارة الصحة التركية، وتضمنت كمامات، وملابس واقية، وأدوات فحص سريعة.

وفي 1 نيسان/ أبريل، أرسلت وزارة الدفاع التركية طائرة شحن عسكرية محملة بالكمامات والمعقمات والمواد الطبية إلى إسبانيا وإيطاليا، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وكتب على طرود المساعدات بلغة البلدان المذكورة مقولة جلال الدين الرومي: "هناك الكثير من الآمال وراء اليأس، وهناك العديد من الشموس وراء الظلمة".