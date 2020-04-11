تسعيني تركي ينتصر على كورونا

تعافى التسعيني التركي رجب آلتون داش، من فيروس كورونا وغادر المستشفى في ولاية بورصة، شمال غربي البلاد.

وغادر آلتون داش (93 عاما) المستشفى بقضاء غمليك التابع للولاية، وسط تصفيق حاد من قبل الكادر الطبي الذي أشرف على علاجه، بعد أن تماثل للشفاء من كورونا، وأوصاه الأطباء بالالتزام بالحجر الصحي في منزله.

وقال آلتون داش في حديث للصحفيين، عند مغادرته المستشفى: "لم أخرج من منزلي أبداً، ولا أعرف كيف انتقل إلي الفيروس، كنا في المنزل باستمرار".

وإلى جانب آلتون داش، غادر المستشفى 8 أشخاص آخرون تماثلوا للشفاء من كورونا أيضاً.

ومساء السبت أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1101، إثر تسجيل 95 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52 ألفا و167، عقب تسجيل 5138 حالة جديدة.

وذكرت أن ألفين و965 مصابا تعافى من الفيروس، بينما يرقد 1626 شخصاً بوحدات العناية المركزة.

وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و760 ألفا، توفي منهم أكثر من 108 آلاف، فيما تعافى أكثر من 400 ألف، حسب موقع Worldometer.