رضيعة تركية بعمر 4 أشهر تتغلب على "كورونا"

تمكنت الرضيعة التركية آسيا (4 أشهر) من هزيمة فيروس كورونا، بعد خضوعها للعلاج مدة 9 أيام، في مستشفى جامعة "بزمي عالم" الوقفية في إسطنبول.

وحسب بيان صادر عن الجامعة، السبت، فقد نُقلت الرضيعة إلى المستشفى قبل 9 أيام، بسبب معاناتها ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس، حيث أظهرت الفحوصات الطبية إصابتها بالفيروس.

وفي اليوم الثاني من دخولها المستشفى، بدأت آسيا تستجيب للعلاج، حيث أخذت درجة حرارتها بالهبوط وحالتها الصحية بالتحسن.

وأظهرت اختبارات اليوم التاسع تغلبها على الفيروس، إذ تم تخريجها من المستشفى على أن تبدأ الحجر الصحي في المنزل 14 يوما.

وفي حديث مع الأناضول، قالت الطبيبة المسؤولة عن علاج الطفلة آسيا، أوزدن توريل، إن أعراض فيروس كورونا تظهر على الأطفال بشكل أقل من الأشخاص البالغين.

وأضافت أن السبيل الأفضل لحماية الأطفال هو إبعادهم عن الأشخاص الذين يعانون السعال والحمى، والالتزام بالعزل الاجتماعي، وقواعد النظافة.

والجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، تسجيل 98 وفاة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 1006.

وأضاف في تصريح صحفي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 47 ألفا و29، إثر تسجيل 4 آلاف و747 حالة جديدة.