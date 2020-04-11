كل الدلائل تشير إلى بن سلمان.. محكمة تركية تقبل لائحة اتهام ضد قتلة خاشقجي

قبلت محكمة تركية خلال جلسة بإسطنبول لائحة الاتهام المعدة بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وتم الكشف عن تفاصيل لائحة الاتهام المكونة من 117 صفحة والتي أعدها مكتب المدعي العام في إسطنبول فيما يتعلق بمقتل الصحفي خاشقجي، حيث طالبت اللائحة بالسجن المؤبد المشدد لـ 20 مشتبهاً فيهم، بمن فيهم سعود القحطاني، مستشار ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، وأحمد عسيري، نائب رئيس المخابرات السعودية، وجاء في لائحة الاتهام أيضا، تفاصيل حول كيف تم ارتكاب الجريمة ومن أعطى الأمر، وأدوار المشتبه بهم بالتفصيل.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن جميع الدلائل تشير إلى أن التعليمات قد صدرت إلى فريق الاغتيال من جهة عليا، يرجح أنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد وقعت الجريمة على النحو التالي؛ في 2 أكتوبر 2018 تم إبلاغ مسؤولي المملكة العربية السعودية بموعد وصول خاشقجي إلى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول. عندها، قام الفريق العسيري، المعروف بقربه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسعود القحطاني، مستشار بن سلمان، بالتخطيط لجلب خاشقجي إلى السعودية. وإذا تعذر إحضاره، فسيترك الأمر للمشتبه فيه "منصور أبو حسين"، بتشكيل فريق وتكليفه بتنفيذ الجريمة في مبنى القنصلية.

المشتبه به رقم 1 في لائحة الاتهام كان أحمد بن محمد العسيري ، نائب رئيس المخابرات السعودية. وبعد الجريمة، تم عزله من منصبه في المملكة العربية السعودية.

وكان المتهم الثاني في لائحة الاتهام سعود القحطاني مستشار ولي العهد محمد بن سلمان، بصفته وكيل الديوان الملكي للمملكة العربية السعودية، ويُعرف أيضا بأنه مؤسس جيش الذباب الإلكتروني على تويتر، والذي تم تأسيسه لتهديد المعارضين السعوديين في الخارج. وبحسب لائحة الاتهام، فقد اتصل القحطاني بشكل متكرر بخاشقجي في الأوقات التي سبقت جريمة القتل، وتحدثا بشأن عودة خاشقجي إلى المملكة العربية السعودية وعدم كتابة مقالات معارضة للنظام.

المشتبه به رقم 3 في لائحة الاتهام هو اللواء منصور أبو حسين، الذي كان رئيس فريق التنفيذ. وبحسب لائحة الاتهام، كان أبو حسين أحد الأسماء المعينة لمكتب ولي العهد محمد بن سلمان. بناء على التعليمات التي قدمها المشتبه فيهم، العسيري، أنشأ فريقًا من 15 عنصرا تنفيذيًا لجلب خاشقجي إلى السعودية. وعين عبد العزيز المطرف رئيسا لفريق التفاوض معه.

قبل دخول خاشقجي القنصلية، تبادل المشتبه فيهما عبد العزيز مطرب ومحمد الطبيقي الأفكار حول كيفية إخفاء جثة خاشقجي. بعدها تمت دعوة خاشقجي إلى غرفة في الطابق الثاني بعد دخوله القنصلية. وطُلب منه كتابة رسالة لابنه. وبعد أن رفض خاشقجي ذلك، لم يُسمح له بمغادرة المبنى، ووقعت الجريمة بعد محاولته المقاومة.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.