مغتربون أتراك في ماليزيا يوزعون الكمامات على المارة

وزع عدد من المغتربين الأتراك في ماليزيا كمامات على المارة بالعاصمة كوالالمبور مجاناً، في إطار المساهمة في جهود منع انتشار فيروس كورونا.

وأقام أعضاء جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد MÜSİAD"، في ماليزيا، السبت، منصة أمام مركز تجاري في كوالالمبور، لتوزيع الكمامات مجانا على الناس.

وفي حديث للأناضول، قال مصطفى آيدمير أحد الإداريين بالجمعية التركية في ماليزيا، إنه يجب على كل فرد بالمجتمع أن يتعاون مع موظفي قطاع الصحة ورجال الأمن خلال هذه المحنة التي يمر بها العالم.

ولفت إلى أن "موصياد" في ماليزيا، أرادت رفع معنويات المغتربين الأتراك والمواطنين الماليزيين، في هذه الظروف الصعبة، بتوزيع الكمامات على المارة مجانا.

وأعرب عن استعداد موصياد لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المغتربون الأتراك في ماليزيا.

ووفق آخر محصلة، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في ماليزيا 4346، والوفيات 71، مع تعافي 762 حالة.

وحتى صباح السبت، أصاب كورونا ما يزيد على مليون و700 ألف، توفي منهم أكثر من 102 ألف، مع تعافي أكثر من 376 ألف حالة.